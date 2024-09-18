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Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении

Пашинян заявил, что ОДКБ угрожает безопасности и суверенитету Армении
Никол Пашинян
Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Организация Договора о коллективной безопасности создает угрозы безопасности, самому существованию и суверенитету Армении, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности", - заявил он, выступая на Всеармянском форуме.

Пашинян подчеркнул, что Армения близка к "точке невозврата" в отношениях с ОДКБ.

Никол Пашинян ОДКБ Армения
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