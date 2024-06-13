Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ следующим логическим шагом

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в парламенте страны, что следующим логическим шагом в отношениях с ОДКБ станет выход из Организации.

"Мы заморозили свое участие в ОДКБ. Следующим логическим шагом станет выход из Организации. В программе правительства мы не говорили, что останемся членом ОДКБ. Мы говорили, что имеем вопросы, которые должны получить ответы", - сказал он.



"Когда это произойдет - мы решим. Возможно, через месяц, возможно, через год или три года", - добавил премьер-министр.

Ранее Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ. 12 июня он сказал в парламенте, что Армения в какой-то момент выйдет из ОДКБ и назад не вернется.