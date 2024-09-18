Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшая в Ливане в среду новая серия взрывов унесла жизни девяти человек, свыше 300 получили ранения, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные ливанского Минздрава.
"Новая волна взрывов портативных переговорных устройств привела к гибели девяти человек, более 300 ранены", - отметили в министерстве.
Ранее поступали данные о трех погибших и более 100 пострадавших.
В шиитском движении "Хезболла" заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.
Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана.
Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов "Хезболлы". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, тысячи получили ранения.
В "Хезболле" обвинили Израиль в организации произошедших во вторник взрывов.