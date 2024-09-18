Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане

Похороны погибших в результате взрывов пейджеров в Ливане Фото: Houssam Shbaro/Anadolu via Getty Images

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшая в Ливане в среду новая серия взрывов унесла жизни девяти человек, свыше 300 получили ранения, сообщают западные СМИ со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

"Новая волна взрывов портативных переговорных устройств привела к гибели девяти человек, более 300 ранены", - отметили в министерстве.

Ранее поступали данные о трех погибших и более 100 пострадавших.

В шиитском движении "Хезболла" заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов "Хезболлы". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, тысячи получили ранения.

В "Хезболле" обвинили Израиль в организации произошедших во вторник взрывов.