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Три человека погибли, десятки пострадали во время новой серии взрывов в Ливане

Три человека погибли, десятки пострадали во время новой серии взрывов в Ливане
Семьи пострадавших от взрывов у больницы в Бейруте
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли из-за взрывов в среду в Ливане, сообщают арабские СМИ.

По данным Ливанского Национального информационного агентства, которое ссылается на Минздрав Ливана, еще более 100 человек получили ранения.

Источник в руководстве шиитского ливанского движения "Хезболла" заявил агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, тысячи человек получили ранения.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Ливан Хезболла
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