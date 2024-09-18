Три человека погибли, десятки пострадали во время новой серии взрывов в Ливане

Семьи пострадавших от взрывов у больницы в Бейруте Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По меньшей мере три человека погибли из-за взрывов в среду в Ливане, сообщают арабские СМИ.

По данным Ливанского Национального информационного агентства, которое ссылается на Минздрав Ливана, еще более 100 человек получили ранения.

Источник в руководстве шиитского ливанского движения "Хезболла" заявил агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов ливанского шиитского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, тысячи человек получили ранения.