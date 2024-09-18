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Во время взрывов в Ливане погибли 14 человек, более 450 пострадали

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшая в Ливане в среду новая серия взрывов унесла жизни 14 человек, свыше 450 получили ранения, сообщают арабские СМИ со ссылкой на данные ливанского Минздрава.

"Погибли 14 человек, более 450 получили травмы сегодня при взрывах устройств, используемых для коммуникации", - говорится в сообщении министерства.

Ранее поступали данные о девяти погибших и более 300 пострадавших.

В шиитском движении "Хезболла" заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Ранее в среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ со ссылкой на ливанский Минздрав сообщили, что погибли не менее 11 человек, тысячи получили ранения.

В "Хезболле" обвинили Израиль в организации произошедших во вторник взрывов.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Ливан Бейрут
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