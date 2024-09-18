Белый дом заявил, что США не имеют отношения ко взрывам в Ливане

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США никак не связана со взрывами, прогремевшими во вторник и в среду в Ливане, заявил советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы не были вовлечены в ситуации, которые произошли вчера и сегодня, каким-либо образом", - сказал он на брифинге.

Кирби отметил, что Вашингтон предпринимает активные "дипломатические действия, чтобы постараться не допустить открытия второго фронта на границе с Ливаном".

Ранее в среду сообщалось о взрывах в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В шиитском движении "Хезболла" заявили агентству Associated Press, что взорвались портативные рации, которые члены "Хезболлы" используют для коммуникации.

Новые взрывы унесли жизни 14 человек, свыше 300 получили ранения.

Накануне в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". Погибли не менее 12 человек, тысячи получили ранения.

В "Хезболле" обвинили Израиль в организации взрывов. Израильская сторона пока не взяла на себя ответственность за атаку.