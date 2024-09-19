Иранские хакеры отправили информацию о кампании Трампа штабу Байдена

Экс-президент назвал это реальным примером вмешательства в американские выборы

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Иранские хакеры отправляли внутренние документы избирательного штаба Дональда Трампа СМИ и людям, связанным с президентом США Джо Байденом, сообщили в совместном заявлении ФБР, Нацразведка и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры.

Согласно заявлению, в конце июня и начале июля "иранские злоумышленники разослали незапрашиваемые электронные письма лицам, которые тогда были связаны с кампанией президента Байдена, в которых содержались отрывки из украденных непубличных материалов".

Отмечается, что "нет никаких указаний на то, что сотрудники Байдена когда-либо отвечали".

Представитель кампании вице-президента Камалы Харрис Морган Финкельштейн заявил, что "несколько человек подверглись рассылке по своим личным электронным ящикам, что выглядело как попытка рассылки спама или фишинга".

"Мы самым решительным образом осуждаем любые попытки иностранных субъектов вмешаться в выборы в США, включая эту нежелательную и неприемлемую злонамеренную деятельность", - подчеркнул он.

В свою очередь, предвыборный штаб Трампа заявил, что Харрис и Байден "должны признаться, использовали ли они взломанные материалы". Это "еще одно доказательство того, что иранцы активно вмешиваются в выборы", чтобы помочь демократам, отметили в штабе кандидата от Республиканской партии.

Этот взлом является одной из нескольких попыток иранского правительства "посеять раздор и подорвать доверие к нашему избирательному процессу", заявили там.

В свою очередь сам Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Йорк, заявил: "Это является примером реального вмешательства иностранного государства в наши выборы, а не та связанная с Россией фальшивая чушь, которые на меня навешивали в течение многих лет".

В заявлении правоохранительных органов также сообщается, что попытки хакеров отправить информацию американским СМИ продолжаются.

Официальные лица США считают, что хакеры работают на Корпус стражей исламской революции Ирана.

Летом ФБР и другие американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран стоит за хакерской атакой на предвыборную кампанию Трампа. Также отмечалось, что Иран добивался "доступа к президентским кампаниям обеих политических партий", чтобы "повлиять на избирательный процесс в США".

Ранее предвыборный штаб Трампа заявил, что некоторые из его внутренних интернет-сетей были взломаны из-за рубежа.

Тем временем Иран отвергал обвинения США. "Такие утверждения лишены каких-либо оснований. Как мы заявляли и ранее, Иран не имеет ни намерения, ни причин вмешиваться в выборы президента США", - заявляли в постпредстве Ирана при ООН.