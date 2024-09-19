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Японский производитель ICOM расследует взрывы раций с его логотипом в Ливане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Японская компания-производитель радиооборудования ICOM намерена расследовать факты взрывов в Ливане в среду раций с ее логотипом.

"Ранее в мировых СМИ появилась информация о том, что в Ливане взорвались радиоустройства с логотипом ICOM. В настоящее время мы расследуем факты, связанные с этим делом", - говорится в заявлении компании на ее сайте.

Производитель также пообещал предоставлять "обновленную информацию по мере поступления".

Американские и ближневосточные СМИ опубликовали фото оказавшихся в их распоряжении раций ICOM, взорвавшихся в среду.

Как заявили журналистам в ICOM, производство модели IC-V82, которая, видимо, представлена на этих изображениях, было прекращено в 2014 году.

Телеканал CNN отмечает со ссылкой на министерство связи Ливана, что взорвавшиеся рации были снятыми с производства моделями ICOM.

"Рации IC-V82 не были поставлены официальным агентом, не были официально лицензированы и не были проверены службами безопасности", - подчеркнули в министерстве.

В свою очередь, представитель японского производителя в США заявил Associated Press, что взорвавшиеся в Ливане устройства не были оригинальными.

"Я могу гарантировать вам, что это были не наши продукты", - заявил руководитель продаж подразделения любительской радиосвязи ICOM America Рэй Новак.

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Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры членов движения "Хезболла". В среду взрывы прогремели в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" сообщили, что взорвались рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Движение возложило ответственность за взрывы на Израиль и обещало отомстить за многочисленных погибших.

По данным Минздрава Ливана, число жертв взрывов средств связи, произошедших в стране во вторник и среду, превысило 30 человек.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Япония ICOM Ливан взрывы
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