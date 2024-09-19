Число жертв взрывов средств связи в Ливане превысило 30 человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате взрывов средств связи в среду составило 20 человек, во вторник, по данным СМИ, жертвами взрывов пейджеров стали 12 человек.

"Волна (...) взрывов, целью которых стали рации (...), убила 20 человек и ранила свыше 450", - приводят арабские СМИ сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что взрывы раций, ноутбуков и смартфонов в среду унесли жизни девяти человек, свыше 300 получили ранения.

По данным СМИ, жертвами взрывов пейджеров во вторник стали не менее 12 человек, в их числе дети, 3,5 тыс. человек получили ранения.

В то же время, как сообщает The Times of Israel, заявленное Ливаном число погибших занижено, полагают в Израиле.

Журналисты, не называя источников, пишут, что "по оценкам, число погибших - много десятков, если не больше".

Однако Израиль, как подчеркивает издание, взрывы в Ливане не комментирует.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане, стоял Израиль - это была совместная операция израильской разведки и армии.

В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" агентству Associated Press заявили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.