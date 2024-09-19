Поиск

Число жертв взрывов средств связи в Ливане превысило 30 человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших в результате взрывов средств связи в среду составило 20 человек, во вторник, по данным СМИ, жертвами взрывов пейджеров стали 12 человек.

"Волна (...) взрывов, целью которых стали рации (...), убила 20 человек и ранила свыше 450", - приводят арабские СМИ сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что взрывы раций, ноутбуков и смартфонов в среду унесли жизни девяти человек, свыше 300 получили ранения.

По данным СМИ, жертвами взрывов пейджеров во вторник стали не менее 12 человек, в их числе дети, 3,5 тыс. человек получили ранения.

В то же время, как сообщает The Times of Israel, заявленное Ливаном число погибших занижено, полагают в Израиле.

Журналисты, не называя источников, пишут, что "по оценкам, число погибших - много десятков, если не больше".

Однако Израиль, как подчеркивает издание, взрывы в Ливане не комментирует.

Во вторник в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане, стоял Израиль - это была совместная операция израильской разведки и армии.

В среду взрывы произошли в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана. В "Хезболле" агентству Associated Press заявили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Ливан взрывы жертвы Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства

Во время взрывов в Ливане погибли 14 человек, более 450 пострадали

ФРС снизила базовую ставку на 50 базисных пунктов - до 4,75-5%

Что произошло за день: среда, 18 сентября

Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане

Девять человек погибли, более 300 пострадали при новых взрывах в Ливане

Три человека погибли, десятки пострадали во время новой серии взрывов в Ливане

Три человека погибли, десятки пострадали во время новой серии взрывов в Ливане

В Бейруте и на юге Ливана произошла новая серия взрывов

В Бейруте и на юге Ливана произошла новая серия взрывов

Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о ситуации с вирусом Нипах в Индии

Взрывчатка в пейджерах в Ливане имела свойства, не позволявшие ее обнаружить

Взрывчатка в пейджерах в Ливане имела свойства, не позволявшие ее обнаружить

ЦАХАЛ перебросила 98-ю дивизию на север ближе к границе с Ливаном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });