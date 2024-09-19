Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара

Витрина с изображением лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников, сообщает в четверг The Times of Israel.

Соответствующая информация ранее оказалась в распоряжении Израильской вещательной корпорации. Вместе с тем стало известно, что Израиль предлагает отпустить сразу всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и освободить палестинских заключенных в Израиле.

Кроме этого, проект предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и демилитаризацию анклава, а также создание в секторе новой системы управления. Однако о подробностях этих инициатив не сообщается.

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил родственникам заложников, что это предложение передали на прошлой неделе сотрудникам Белого дома и Госдепа. При этом данный проект назвали "Планом Б".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее неоднократно появлялись сведения, что переговоры о прекращении в Газе зашли в тупик. Вместе с тем сообщалось, что США, Катар и Египет работают над формулированием для Израиля и ХАМАС нового предложения о перемирии в Газе.