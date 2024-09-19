Поиск

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара

Израиль выдвинул новое предложение о перемирии в Газе с возможностью эвакуации Синвара
Витрина с изображением лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Израиль представил США новые предложения о перемирии в секторе Газа, которые гарантируют безопасный проход из анклава для главы политбюро движения ХАМАС Яхья Синвара и его помощников, сообщает в четверг The Times of Israel.

Соответствующая информация ранее оказалась в распоряжении Израильской вещательной корпорации. Вместе с тем стало известно, что Израиль предлагает отпустить сразу всех заложников, удерживаемых ХАМАС, и освободить палестинских заключенных в Израиле.

В миреХАМАС заявил о готовности к длительному противостоянию с ИзраилемЧитать подробнее

Кроме этого, проект предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и демилитаризацию анклава, а также создание в секторе новой системы управления. Однако о подробностях этих инициатив не сообщается.

Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил родственникам заложников, что это предложение передали на прошлой неделе сотрудникам Белого дома и Госдепа. При этом данный проект назвали "Планом Б".

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее неоднократно появлялись сведения, что переговоры о прекращении в Газе зашли в тупик. Вместе с тем сообщалось, что США, Катар и Египет работают над формулированием для Израиля и ХАМАС нового предложения о перемирии в Газе.

Израиль США сектор Газа ХАМАС Яхья Синвар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

Лукашенко заявил о готовности сотрудничать и с ДНР, и с Украиной

США начали регулярные тестовые полеты стратегических бомбардировщиков шестого поколения

Разведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"

Разведка Израиля создала фиктивную компанию для сборки пейджеров "Хезболлы"

Цена нефти Brent незначительно поднялась до $73,73 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 19 сентября

Харрис и Трамп планируют встретиться с Зеленским во время его визита в США

Иранские хакеры отправили информацию о кампании Трампа штабу Байдена

Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства

Палата представителей США отклонила предложение спикера о финансировании правительства
Обострение палестино-израильского конфликта

Число жертв взрывов средств связи в Ливане превысило 30 человек

Во время взрывов в Ливане погибли 14 человек, более 450 пострадали

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });