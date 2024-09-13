В ЕС изучают варианты продления заморозки российских активов на 3-5 лет

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Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Евросоюзе рассматривают предложения по продлению на три-пять лет режима санкций, которые относятся к блокированию российских активов, с целью гарантировать за счет них выделение Украины кредитов на $50 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой источники.

Один из вариантов, предложенных Еврокомиссией в пятницу, заключается в продлении обновляемых сроков заморозки активов до 36 месяцев, заявили собеседники агентства, знакомые с ходом переговоров.

Другое предложение предусматривает продление блокировки активов каждый раз на пять лет. Третий план предусматривает продление как секторальных санкций против России, так и заморозки активов на 36 месяцев.

По данным собеседников агентства, постпреды стран ЕС считают наиболее осуществимым план по продлению периода санкций по активам до трех лет.

Источники также сообщили, что Венгрия, которая в настоящий момент председательствует в Совете ЕС, не заняла никакой позиции.

Отмечается, что ЕК уже 16 сентября может предоставить более подробную информацию о том, как можно изменить режим санкций.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже начал передавать доходы от замороженных активов России украинской стороне и странам союза, которые будут поставлять Киеву вооружение.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.