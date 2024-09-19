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Начальник Генштаба Израиля утвердил план военных операций на севере страны

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба ВС Израиля Герци Халеви утвердил план дальнейших военных операций на севере страны, где военные уже почти год ведут перестрелки с бойцами ливанской группировки "Хезболла", пишет The Times of Israel.

План утвержден на фоне обострения обстановки на границе Израиля с Ливаном. Израильские СМИ не указывают, что именно предусматривает новый план.

19 сентября израильская авиация нанесла удары по позициям "Хезболлы" на юге Ливана. Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, обстреливали израильские позиции на границе при помощи ракет и дронов.

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". По данным CNN, за взрывом пейджеров в Ливане стоял Израиль: это была совместная операция израильской разведки и армии. 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации.

Изначально западные СМИ сообщали, что речь могла идти о кибератаке, которая привела к перегреву и взрыву аккумуляторов пейджеров и раций. Однако позже появились сообщения, что, вероятно, речь шла не о кибератаке: в эти устройства была заложена взрывчатка.

В "Хезболле" возложили ответственность за взрывы на Израиль и пообещали отомстить.

Израиль Ливан Хезболла Герци Халеви
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