Насралла заявил о готовности на случай ввода израильской армии в Ливан

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Если Израиль введет войска в Ливан, это предоставит "Хезболле" уникальную возможность для нанесения удара по израильской армии, заявил в четверг лидер ливанского шиитского движения Хасан Насралла. Его слова приводит телеканал "Аль-Маядин".

"Мы следим за их танками, и если они двинутся в нашу сторону, то мы будем этому рады. Мы будем рассматривать эту угрозу как ценную историческую возможность, которой мы воспользуемся", - сказал он и добавил, что движение обязательно ответит на взрывы электронных устройств в Ливане, произошедшие во вторник и среду.

"Наш план возмездия, с которым столкнутся израильтяне - тщательно охраняемая нами тайна. Израильтяне ничего не узнают о нем, пока не придет время", - подчеркнул он.

Ранее Насралла обвинил Израиль в организации серии взрывов в Ливане и заявил, что "израильский враг" своими действиями "пересек все красные линии". Он назвал атаки "беспрецедентными". По его словам, в "Хезболле" сформировали специальную комиссию для расследования, в том числе в отношении компаний, производящих и продающих пейджеры и другие подобные устройства.