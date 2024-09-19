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Главы МИД стран Европы обеспокоены развитием событий в Ливане

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел нескольких стран Европы выразили тревогу в связи с обострением противостояния между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла".

Власти Испании отметили, что считают незаконной произошедший на этой неделе подрыв коммуникационных устройств членов "Хезболлы" в Ливане.

"Такие нападения противоречат международному гуманитарному праву и угрожают безопасности и стабильности Ливана, Израиля и всего региона, - говорится в заявлении испанского правительства, которое распространил МИД страны. - Правительство Испании осуждает нападения с использованием электронных устройств, которые были совершены в Ливане 17 и 18 сентября".

Испанское правительство призвало стороны к сдержанности: "Необходимо избегать дальнейшей эскалации насилия и перерастания конфликта в открытую войну с непредсказуемыми последствиями".

Глава МИД Германии Анналена Бербок также призвала к деэскалации ситуации в ближневосточном регионе. "Я предостерегаю все стороны от дальнейшего усугубления ситуации на Ближнем Востоке. (...) Удары и контрудары ни на миллиметр не приближают регион к миру", - написала она в соцсети.

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Италия обеспокоена "нарастанием насилия" на Ближнем Востоке.

"Мы очень обеспокоены эскалацией ситуации. (...) Мы прилагаем усилия, чтобы удержать Иран от эскалации, и мы также направляем предостерегающие сигналы Израилю", - цитирует сего ANSA.

МИД Франции также выразил обеспокоенность в связи с недавними атаками в Ливане. "Франция ознакомилась с заявлениями израильских властей о военных операциях в Ливане и просит их проявлять максимальную сдержанность. Она вновь требует, чтобы "Хезболла" немедленно прекратила нападения на израильскую территорию", - заявило министерства.

"Для поддержания мира и безопасности в Ливане все ливанские заинтересованные стороны должны обеспечить соблюдение национальных интересов и дистанцироваться от конфликтов, происходящих в регионе", - добавили во французском внешнеполитическом ведомстве.

МИД Италия Ливан Франция Хезболла Израиль Германия
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