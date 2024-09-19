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Вашингтон, Париж и Лондон обеспокоены возросшей напряженностью на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве США, Франции и Великобритании выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что встревожены напряженностью между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем и призвали стороны к деэскалации, сообщают французские СМИ.

"Мы договорились добиваться деэскалации", - сказала Сежурне.

Блинкен отметил, что "мы не хотим видеть эскалацию ни с какой стороны".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также заявил о "серьезной обеспокоенности" из-за "возросшей напряженности". Кроме того, он призвал британских подданных покинуть Ливан, добавив, что "ситуация может быстро ухудшиться".

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации. Движение возложило ответственность за взрывы на Израиль и пообещало отомстить.

Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Ливан США Хезболла Великобритания Франция
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