Вашингтон, Париж и Лондон обеспокоены возросшей напряженностью на Ближнем Востоке

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В руководстве США, Франции и Великобритании выразили обеспокоенность ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне и госсекретарь США Энтони Блинкен заявили, что встревожены напряженностью между ливанским шиитским движением "Хезболла" и Израилем и призвали стороны к деэскалации, сообщают французские СМИ.

"Мы договорились добиваться деэскалации", - сказала Сежурне.

Блинкен отметил, что "мы не хотим видеть эскалацию ни с какой стороны".

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми также заявил о "серьезной обеспокоенности" из-за "возросшей напряженности". Кроме того, он призвал британских подданных покинуть Ливан, добавив, что "ситуация может быстро ухудшиться".

17 сентября в разных частях Ливана одновременно взорвались пейджеры у членов движения "Хезболла". 18 сентября в Ливане произошла новая серия взрывов. В "Хезболле" сообщили, что взорвались портативные рации, которые члены движения используют для коммуникации. Движение возложило ответственность за взрывы на Израиль и пообещало отомстить.