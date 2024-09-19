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ВВС Израиля атаковали три десятка пусковых установок "Хезболлы"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Израильские истребители по указаниям военной разведки нанесли удары по примерно трем десяткам ракетных установок ливанского шиитского движения "Хезболла", сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Кроме того, израильская армия обстреляла "объекты террористической инфраструктуры", на которых хранилось оборудование для запуска ракет.

Ударам подверглись и склады оружия "Хезболлы" в южной части Ливана.

Артиллерия ЦАХАЛа также нанесла удар по целям в городе Эн-Накура в провинции Южный Ливан.

Ранее 19 сентября военное командование сообщило, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по позициям "Хезболлы" на юге Ливана.

Ливанские СМИ, со своей стороны, подтвердили, что израильская авиация нанесла удары по некоторым южным районам Ливана. Кроме того, израильские военные самолеты пролетели над Бейрутом в то время, когда там выступал глава "Хезболлы" Хасан Насралла.

Взрывы пейджеров в Ливане

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Хроника 07 октября 2023 года – 19 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Ливан Бейрут Хезболла ЦАХАЛ Эн-Накура Израиль Хасан Насралла
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