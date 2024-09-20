В Ливане допустили, что взрывчатку в пейджеры заложили в Израиле или Венгрии

Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Закупленные движением "Хезболла" пейджеры и рации, взорвавшиеся на этой неделе, происходили из одной партии товаров с черного рынка, закупленные через посредника, о котором мало что известно, сообщает издание The National со ссылкой на источники.

Один из источников отметил, что устройства снарядили неизвестным типом взрывчатки либо в Будапеште, либо, возможно, в Израиле.

Рации поставлялись под маркой японской компании-производителя радиооборудования ICOM. Там подтвердили, что они производили рации IC-V82 в 2004 - 2014 годах, и их поставляли на Ближний Восток. Но в ICOM предупредили, что с тех пор на мировом рынке появились поддельные версии этой рации.

В свою очередь компания Gold Apollo, марка которой стояла на пейджерах, уточнила, что выдала лицензию компании BAC Consulting, базирующейся в Венгрии, на ее товарный знак для производства продукции для определенных регионов.

Попытки The National связаться с BAC Consulting, используя доступные телефонные номера, успехом не увенчались.

Исполнительный директор BAC Consulting Кристиана Барсони-Арчидиаконо ранее отвергла причастность к инциденту. "Я не делаю пейджеры. Я всего лишь посредничаю. Я думаю, вы неправильно все поняли", - заявила она NBC и затем перестала выходить на связь.

Между тем источник The National отметил, что взорвавшиеся устройства снарядили неизвестным типом взрывчатки либо в Будапеште, либо, возможно, в Израиле. "Есть большая вероятность того, что их перевезли в Израиль, установили взрывчатку и отослали обратно на склад прежде, чем "Хезболла" доставила их в Ливан", - разъяснил источник.

По некоторым данным, взрывчатым веществом был пентаэритриттетранитрат, часто используемый для снаряжения капсюлей-детонаторов или кумулятивных боеприпасов.

При этом источники в Бейруте, близкие к расследованию, предполагают, что в Ливан могли поступить и другие партии устройств со взрывчаткой.

"Оценка ситуации такова: эту операцию планировали осуществить вместе с наземным вторжением Израиля, но ее пришлось провести раньше, потому что появлялись признаки того, что скоро планы раскроют", - объяснил изданию другой источник, знающий о ходе расследования.

Он отметил, что ранее пользователи устройств заметили, как они часто сбоят, перегреваются, а батареи работают недолго. По мере увеличения количества таких случаев в "Хезболле" решили проверить закупленную аппаратуру.

Накануне The New York Times со ссылкой на источники передавали, что разведка Израиля ранее открыла фиктивную компанию, которая занималась сборкой пейджеров со взрывчаткой специально для членов "Хезболлы".