Подданным датской короны официально объявлено о новом короле - Фредерике Х

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Дании Метте Фредериксен в воскресенье с балкона дворца Кристиансборг в Копенгагене объявила подданным датской короны о восшествии на престол короля Фредерика Х, который впервые как король также предстал перед публикой.

Фредериксен поблагодарила королеву Маргрете II за служение родине.

"Наследный принц теперь будет нашим королем, мы его знаем, любим и доверяем ему", - сказала премьер. Она пожелала новому главе государства всего наилучшего и по традиции девять раз пожелала королю здравия.

Затем первую речь произнес датский король Фредерик Х.

"Моя мать, королева Маргрете, правила Данией 52 года. Она следовала времени, но за отправную точку она взяла наше общее наследие. Сегодня она покинула трон, но я надеюсь стать королем, объединяющим страну завтрашнего дня. Это ответственность, которую я беру на себя с уважением, гордостью и большой радостью. Мне нужна любая поддержка, которую я могу получить от моей любимой супруги, моей семьи, от вас и от Всевышнего", - сказал он.

Этому предшествовала церемония отречения от престола королевы Маргрете II, о котором она неожиданно для всех объявила в новогодней речи 31 декабря.

Фредерик - старший сын Маргрете. Титул наследного принца Дании перешел старшему сыну Фредерика Кристиану.

По предварительным оценкам датской полиции, в Копенгаген на торжества по случаю передачи власти собрались до 100 тыс. человек.

В честь нового короля в гавани датской столицы прозвучит салют - три раза по 27 выстрелов из четырех пушек, а поздним вечером в копенгагенском парке развлечений "Сады Тиволи" будет организовано шоу фейерверков.

Церемонии коронации в датской традиции не предусмотрено.

Датская монархия является старейшей в Европе, она восходит к Х веку. В настоящее время обязанности, выполняемые королевской фамилией в Дании, носят в основном церемониальный характер.