Королева Дании Маргргете II отреклась от престола

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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении сообщила, что отречется от трона в пользу сына крон-принца Фредерика, передает АР.

83-летняя королева откажется от престола 14 января, ровно через 52 года с тех пор, как она унаследовала корону после смерти отца, короля Фредерика IX в 1972 году. В истории Дании это было самое долгое царствование.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен от души поблагодарила королеву за долгое и безустанное служение королевству. АР отмечает, что Маргрете II была популярна, и многие датчане ожидали, что она останется на троне до смерти, хотя в последние годы королевская семья, по примеру других монархий Европы, решила сократить число августейших потомков, которые получают государственный грант и выполняют королевские обязанности.

Крон-принцу Фредерику 55 лет. Церемония его коронации не предусмотрена, просто будет объявлено о его вступлении на престол.

С новогодним обращением королева выступала ежегодно. В этом году в своей речи она упомянула Ближний Восток, Украину и изменение климата.

Муж королевы, французский дипломат и принц-консорт Хенрик умер в 2018 году.