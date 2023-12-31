Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Королева Дании Маргргете II отреклась от престола

Королева Дании Маргргете II отреклась от престола
Фото: Steffi Loos/Getty Images

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении сообщила, что отречется от трона в пользу сына крон-принца Фредерика, передает АР.

83-летняя королева откажется от престола 14 января, ровно через 52 года с тех пор, как она унаследовала корону после смерти отца, короля Фредерика IX в 1972 году. В истории Дании это было самое долгое царствование.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен от души поблагодарила королеву за долгое и безустанное служение королевству. АР отмечает, что Маргрете II была популярна, и многие датчане ожидали, что она останется на троне до смерти, хотя в последние годы королевская семья, по примеру других монархий Европы, решила сократить число августейших потомков, которые получают государственный грант и выполняют королевские обязанности.

Крон-принцу Фредерику 55 лет. Церемония его коронации не предусмотрена, просто будет объявлено о его вступлении на престол.

С новогодним обращением королева выступала ежегодно. В этом году в своей речи она упомянула Ближний Восток, Украину и изменение климата.

Муж королевы, французский дипломат и принц-консорт Хенрик умер в 2018 году.

Метте Фредериксен Дания Маргрете II Крон-принц Фредерик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 31 декабря

Ребенок из России погиб на Пхукете в результате столкновения катера со скалами

Ребенок из России погиб на Пхукете в результате столкновения катера со скалами
Обострение палестино-израильского конфликта

Почти 22 тыс. человек погибли в Газе в результате военной операции Израиля

Почти 22 тыс. человек погибли в Газе в результате военной операции Израиля

Премьер Финляндии назвал приоритетным укрепление безопасности страны и ее границ

Премьер Финляндии назвал приоритетным укрепление безопасности страны и ее границ

ЕС отменит воздушный и морской погранконтроль с Болгарией и Румынией с 31 марта

ЕС отменит воздушный и морской погранконтроль с Болгарией и Румынией с 31 марта

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 декабря

Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена

Американский эсминец сбил над Красным морем две ракеты, запущенные из Йемена
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил, что операция в Газе продлится еще много месяцев

Нетаньяху заявил, что операция в Газе продлится еще много месяцев

ЦПВС сообщил о нарушении пространства Сирии со стороны западной коалиции

ЦПВС сообщил о нарушении пространства Сирии со стороны западной коалиции

Что произошло за день: суббота, 30 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });