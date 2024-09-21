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Что случилось этой ночью: суббота, 21 сентября

Массированный налет БПЛА на Брянскую область, по делу о перестрелке в офисе Wildberries арестовано 30 человек, Бакальчук сообщил об освобождении

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО уничтожили за ночь 101 украинский БПЛА над восемью российскими регионами. 53 дрона перехвачены над территорией Брянской области, которой пришлось отражать массированный налет.

- Суд в Москве арестовал еще 24 фигурантов по делу о перестрелке у Wildberries. Всего в настоящее время арестовано 30 человек.

- Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания. Он также снова заявил, что невиновен в происшедшем.

- "Хезболла" подтвердила гибель одного из своих лидеров в результате авиаударов Израиля. США ожидают обострения конфликта Израиля и "Хезболлы" вплоть до полномасштабной войны.

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