Байден не принял решение по использованию Киевом дальнобойного оружия по территории РФ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден сообщил, что пока не принял решение в отношении снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России.

"Нет", - сказал Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов президентского пула.

В минувшую пятницу британская радиостанция LBC со ссылкой на источники сообщала, что администрация Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия может навредить предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по РФ, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Радиостанция вслед за другими западными СМИ предполагает, что окончательное решение может быть принято уже на текущей неделе во время Генассамблеи ООН.

Байден ранее заявлял, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Sky News отметил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории РФ со стороны Украины.

Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.