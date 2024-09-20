СМИ узнали об опасениях Белого дома последствий разрешения Киеву наносить удары вглубь РФ

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена опасается, что изменение политики в отношении использования Украиной дальнобойного оружия для ударов по территории России может нанести ущерб предвыборной кампании вице-президента Камалы Харрис, сообщает британская радиостанция LBC со ссылкой на источники.

По данным радиостанции, США и Великобритания в итоге, возможно, одобрят использование Киевом дальнобойного оружия для ударов по России, но сделают это "тайно", а официально объявят о решении только после того, "как первые ракеты будут запущены".

Радиостанция вслед за другими западными СМИ предполагает, что окончательное решение может быть принято уже на следующей неделе во время Генассамблеи ООН.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретился с Байденом в Вашингтоне. Ожидалось, что Стармер и Байден обсудят вопрос снятия ограничений для Украины на нанесение ударов вглубь России. Однако по итогам встречи лидеры стран никаких объявлений не сделали.

Ранее The Guardian со ссылкой на источники сообщила, что правительство Великобритании решило позволить Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по целям на территории России. По данным The Guardian, несмотря на принятие решения, неизвестно, когда именно о нем официально объявят.

Storm Shadow - англо-французские крылатые ракеты, дальность полета которых составляет примерно 560 км.

Байден 11 сентября заявил, что идет проработка вопроса о снятии ограничений для Украины на использование дальнобойного оружия. Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News отметил, что не исключено, что президент США позволит Украине наносить ракетные удары вглубь российской территории.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле предполагают, что США уже приняли решение снять ограничения на использование ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России со стороны Украины. Песков пообещал соответствующий ответ на возможное разрешение Вашингтоном Украине наносить удары по российской территории дальнобойным оружием.