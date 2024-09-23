Предложения США по прекращении огня в Газе в Израиле приняли скептически, в ХАМАС отвергли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, в ХАМАС их отвергли, сообщил израильский телеканал Channel 12.

По данным американских и израильских источников, Израиль "выразил сомнения" в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора "Нецарим", делящего сектор на северную и южную части.

В ХАМАС "категорически отвергли проект и заявили, что не примут никакого соглашения, отличного от предложений, представленных президентом США Джо Баденом в конце мая", отмечает телеканал.

Channel 12 указывает, что "резко отрицательная реакция ХАМАС" на свежие американские предложения, возможно, связана с недавними комментариями советника Белого дома Джона Кирби, который обвинил ХАМАС в затягивании переговоров по соглашению.

Западные СМИ обращали внимание на растущие сомнения в том, что соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников может быть достигнуто до того, как Байден покинет свой пост.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.