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Предложения США по прекращении огня в Газе в Израиле приняли скептически, в ХАМАС отвергли

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле скептически оценили переданные американскими чиновниками новые предложения Вашингтона по прекращению огня в секторе Газа, в ХАМАС их отвергли, сообщил израильский телеканал Channel 12.

По данным американских и израильских источников, Израиль "выразил сомнения" в отношении предложений, в том числе по пунктам, касающимся Филадельфийского коридора вдоль границы сектора Газа с Египтом, а также коридора "Нецарим", делящего сектор на северную и южную части.

В ХАМАС "категорически отвергли проект и заявили, что не примут никакого соглашения, отличного от предложений, представленных президентом США Джо Баденом в конце мая", отмечает телеканал.

Channel 12 указывает, что "резко отрицательная реакция ХАМАС" на свежие американские предложения, возможно, связана с недавними комментариями советника Белого дома Джона Кирби, который обвинил ХАМАС в затягивании переговоров по соглашению.

Западные СМИ обращали внимание на растущие сомнения в том, что соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников может быть достигнуто до того, как Байден покинет свой пост.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 23 сентября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Газа ХАМАС США
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