У тихоокеанского побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 5,9

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в акватории Тихого океана у северо-западного побережья Канады близ Островов Королевы Шарлотты - архипелага, расположенного у побережья Канады севернее острова Ванкувер, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 01:23 мск в понедельник находился в 539 км северо-западнее города Нанаймо (остров Ванкувер)

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 6,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.