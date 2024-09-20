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Шерегешский рудник "Евраз ЗСМК" возобновил работу после землетрясений

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Рудная шахта "Шерегешская" (Кемеровская область, в составе "Евраз ЗСМК") возобновила работу после приостановки из-за землетрясений в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"20 сентября в 00:01 в районе поселка Шерегеш зарегистрировано несколько подземных толчков. Сотрудники шахты "Шерегешской" были выведены на поверхность. Специалисты провели осмотр состояния выработок и зданий на поверхности, оценили удароопасность в выработках. Нарушений крепи горных выработок не обнаружено. Шахта возобновила работу", - сказал представитель компании.

Ещё одна рудная шахта в составе "Евраз ЗСМК" близ Таштагола - "Таштагольская" - "работала без изменений". Представитель компании напомнил, что в сентябре в районе Шерегеша наблюдается усиление сейсмической активности. Землетрясения происходят на расстоянии от 1 до 12 км от поселка.

Алтае-Саянский филиал единой геофизической службы РАН ранее сообщил, что в ночь с четверга на пятницу в Кузбассе произошло три землетрясения. Так, в 20:01 мск в четверг (00:01 пятницы по местному времени) был зарегистрирован подземный толчок магнитудой 4,6 с эпицентром в 49 км севернее города Таштагол, интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,8 балла по шкале MSK-64. Кроме того, в 23:45 мск в четверг (02:45 по местному времени в пятницу) еще один подземный толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 46 км северо-восточнее Таштагола. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,6 балла.

Зафиксировано также землетрясение магнитудой 2,5 с эпицентром в 19 км севернее Таштагола в 01:10 мск в пятницу.

Оба рудника обеспечивают сырьем комбинат "Евраз ЗСМК", входящий в группу Evraz.

Кемеровская область Кузбасс Evraz Евраз ЗСМК Шерегеш
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