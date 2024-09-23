Власти Израиля объявили об особом положении для расширения полномочий военных

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в понедельник объявило введение особого положения на всей территории страны, позволяющее военным издавать распоряжения об ограничении деятельности мирных жителей, сообщает газета Haaretz.

"Министры ввели особое положение по всему Израилю", - сообщает газета.

По ее данным, введение такого положения существенно расширяет полномочия армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), касающиеся, в частности, распоряжений на запрет собраний, на введение ограничений на учебный процесс, а также предусматривающие ряд других мер, необходимых для спасения жизней.

The Times of Israel в свою очередь сообщает, что такой режим действует 48 часов, но после истечения этого периода кабмин может его продлить.

При этом никаких конкретных изменений в инструкции для командования тыла ЦАХАЛ пока не вносилось.

Отмечается, что в центральной и южной частях Израиля учеба и работа будут проходить в обычном режиме.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. The Times of Israel сообщила, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать объекты городской инфраструктуры, где, по информации армии, может храниться оружие группировки.

Также, по данным Израиля, из Ливана за понедельник выпустили не менее 180 реактивных снарядов.