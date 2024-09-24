Что случилось этой ночью: вторник, 24 сентября

Израиль продолжает обстреливать "Хезболлу" в Ливане, московские власти планируют закупку БПЛА для школ, за ночь сбито 13 дронов ВСУ

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Израиля объявили об особом положении для расширения полномочий военных. Режим действует 48 часов, после истечения кабмин страны может его продлить.

- Московские власти планируют закупить беспилотники для столичных школ. В департаменте столичного образования и науки разъяснили, что в колледжах и школах реализуются программы авиастроительной направленности.

- Попытка Израиля ликвидировать одного из командиров "Хезболлы" Али Караки не удалась. Об этом сообщил Axios со ссылкой на заявление движения.

- Минздрав Ливана заявил о 356 жертвах недавних израильских ударов. По данным ведомства, среди погибших - 24 ребенка и 42 женщины.

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 13 дронов ВСУ. Шесть сбито над территорией Белгородской области, шесть над территорией Курской и один над территорией Брянской области.