Московские власти планируют закупить беспилотники для столичных школ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Столичные власти объявили аукцион на поставку беспилотных летательных средств для столичных школ, заявленная начальная цена контракта составляет 1,7 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок.

Согласно проекту контракта, власти Москвы намерены закупить учебные пособия по управлению дронами, набор для ограждения полетов квадрокоптера, FPV-камеры, шлемы для управления квадрокоптером от первого лица, макеты-тренажеры, модули навигации, ремонтные комплекты, инструкции по ремонту и прошивке дронов.

Они необходимы для обеспечения образовательного процесса, отмечается в проекте контракта.

В департаменте столичного образования и науки уточнили "Интерфаксу", что в столичных колледжах и школах реализуются программы авиастроительной направленности.

Согласно сообщению, в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе" создано направление "Авиастроительные классы", где ученики проходят углубленную подготовку по предметам технологического профиля и дополнительным практико-ориентированным программам авиастроительной направленности. Ученики осваивают программы спецкурсов по программированию, 3D-моделированию и 3D-печати, проходят профессиональное обучение в колледже по программе профессиональной подготовки "Оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой до 30 кг" с последующей сдачей квалификационного экзамена.

В системе среднего профессионального образования использование БПЛА предусмотрено для обучения студентов по следующим профильным специальностям – "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Производство летательных аппаратов", "Производство и обслуживание авиационной техники", "Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)" и "Техническое обслуживание авиационных двигателей", а также по непрофильным специальностям в рамках дополнительного модуля, например, "Правоохранительная деятельность", отметили в ведомстве.

"Для организации образовательного процесса и проводится закупка. Она обеспечит потребности образовательных организаций до 2030 года включительно", - говорится в сообщении пресс-службы департамента.