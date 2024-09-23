Попытка Израиля ликвидировать одного из командиров "Хезболлы" не удалась

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Влиятельный командир ливанского шиитского движения "Хезболла" Али Караки, ставший целью израильского удара по Бейруту, жив, информирует в понедельник Axios со ссылкой на заявление движения.

"Попытка израильтян уничтожить Али Караки провалилась, (...) он чувствует себя хорошо, его перевезли в безопасное место", - сообщает сотрудник портала Барак Равид в соцсети X.

Ранее в понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об очередном ударе по Бейруту.

Позднее израильские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности написали, что целью атаки был Караки, отвечающий за деятельность "Хезболлы" на юге Ливана.

Караки - член Совета джихада, главной командной структуры "Хезболлы".

На минувших выходных ближневосточные СМИ сообщили, что Караки и еще один влиятельный командир боевого крыла "Хезболлы" Талал Хамия возьмут на себя функции, которые выполнял убитый 20 сентября в результате израильского удара командир элитного подразделения "Радван" Ибрагим Акиль.

Израиль с утра понедельника поразил около 800 целей "Хезболлы" в Ливане. Издание The Times of Israel писало, что израильские военные предупредили граждан Ливана, что будут атаковать дома мирных жителей, в которых, по информации ЦАХАЛ, может храниться оружие группировки.