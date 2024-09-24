Эстонские инструкторы будут обучать украинских солдат в Великобритании

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Группа из 30 инструкторов Сил обороны Эстонии отправится на этой неделе в Великобританию для подготовки украинских солдат, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны.

"Есть люди с опытом работы в Силах обороны, самообороне "Кайтселийт", а также полиции", - сказал через пресс-службу командир пятой ротации учебной миссии Interflex капитан Арво Кальяпулк.

В рамках учебной миссии Interflex Силы обороны Эстонии отправляют инструкторов из действующих вооруженных сил и резервистов в Великобританию для обучения украинских военнослужащих базовым солдатским навыкам. Среди них - обучение обращению с оружием, медицина и стрельба.

"Стажеры могут быть самые разные - есть врачи, водители и бойцы, которые раньше участвовали в боевых действиях", - добавил Кальяпулк.

Продолжительность одного тренировочного цикла составляет около двух месяцев.

Эстония в январе 2024 года решила присоединиться к возглавляемой Великобританией учебной миссии Interflex, в рамках которой проводится базовая подготовка солдат для украинских сил обороны. Помимо Эстонии в ней участвуют страны Северной Европы, Балтии, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Косово.