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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Медведев заявил, что британские инструкторы на Украине станут законной целью для ВС РФ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Перемещение на территорию Украины британских инструкторов для подготовки украинских солдат сделает их законной целью для российских военных, заявляет зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Министр обороны Британии решил перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины. То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться. Причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что провел переговоры с армейским руководством о размещении британских военных на территории Украины в рамках программы подготовки военнослужащих ВСУ.

Великобритания Украина Совбез РФ Дмитрий Медведев
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