Авиаудары по "Хезболле" стали самыми интенсивными за историю ВВС Израиля

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Авиаудары, которые ВВС Израиля нанесли по движению "Хезболла" за минувший день, стали наиболее интенсивной подобной операцией этого вида войск за всю историю его существования. Об этом сообщает во вторник The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ВВС.

По его словам, ВВС нанесли удары более чем по 1,6 тыс. целей, связанных с "Хезболлой", в основном по строениям, где хранилось оружие. Самолеты атаковали объекты в южном Ливане и в долине Бекаа.

Представитель ВВС пояснил, что два основных элемента военного потенциала "Хезболла" – это ракеты и элитное подразделение "Силы аль-Хаджа Радвана". Однако, отметил он, руководство подразделения удалось ликвидировать при авиаударе в минувшую в пятницу, а места хранения ракет и БПЛА сейчас подвергаются атакам ВВС. Источник уточнил, что "Хезболла" пока сохраняет ракетный потенциал, но ему удалось нанести значительный ущерб.

Также он заверил, что ВВС стараются избегать жертв среди гражданского населения Ливана.

В понедельник ЦАХАЛ начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. Израиль перед атакой рассылает ливанцам сообщения с призывом покинуть дома.

По данным ливанского Минздрава, в результате израильских атак погибли 558 человек, еще около 1,8 тыс. пострадали.