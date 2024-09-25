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Ответственность за атаку дронов на Эйлат взяла на себя иракская группировка

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ответственность за нападение двух дронов на Эйлат на юге Израиля взяла на себя группировка "Исламское сопротивление Ирака", сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

"Исламское сопротивление Ирака" атаковало стратегическую цель в Эйлате (...) при помощи беспилотников", - заявила группировка.

До этого она также брала на себя ответственность за несколько атак с использованием БПЛА против целей, связанных с Израилем.

Представитель шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболла" Абу Али аль-Аскари ранее выразил надежду, что антиизраильские силы в регионе нарастят количество и мощь операций в поддержку палестинцев и Ливана.

Вечером 25 сентября израильские военные сообщили, что по Эйлату с территории Ирака были выпущены два беспилотника, один из них сбил израильский корвет. Второй дрон упал в Эйлате, пострадали два человека.

Ирак Хезболла Ливан Эйлат Израиль
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