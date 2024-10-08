СК Белоруссии возбудил дела об экстремизме против 45 человек в преддверии выборов-2025

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии 45 человек стали фигурантами уголовных дел по обвинению в экстремизме, сообщил Следственный комитет республики.

"Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь", - сказано в пресс-релизе.

Как считают в СК, продолжается активная имитация деятельности экстремистских формирований с целью получения новых "грантов" за рубежом.

"В этот раз представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу - "Платформа 2025"", - отметили в СК.

Из 45 обвиняемых 22 лица присоединились к деятельности экс-кандидата в президенты страны, проживающей ныне за рубежом, Светланы Тихановской и ее сторонников по захвату государственной власти в Белоруссии неконституционным путем. Они признаны подозреваемыми. Действия квалифицированы по ч.1 ст.357 Уголовного кодекса Белоруссии.

Еще 23 человека считаются участниками экстремистского формирования "Народные посольства" и его структурного подразделения "Беларусы зарубежья", а также участниками уличных акций протеста. Правовая оценка их действиям дана в рамках ч.3 ст.361-1 УК.