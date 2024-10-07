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Израильские военные наносят очередные удары по Бейруту

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные снова наносят точечные удары по Бейруту, сообщил телеграм-канал Армии обороны Израиля.

"В настоящий момент ЦАХАЛ наносит точечные удары по району Дахия - ключевому оплоту "Хезболлы", - говорится в сообщении.

Район Дахия располагается на юге Бейрута.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Хроника 07 октября 2023 года – 07 октября 2024 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Бейрут Израиль Ливан ЦАХАЛ Дахия Хезболла
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