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В Эстонии вспомнят жертв катастрофы затонувшего 30 лет назад парома

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Эстонии в субботу вспоминают жертв катастрофы парома Estonia, произошедшего 30 лет назад самого крупного кораблекрушения в Балтийском море в мирное время.

Памятные мероприятия пройдут по всей стране, а также в Швеции и Финляндии, граждане которых также погибли на затонувшем судне.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на полпути из Таллинна в Стокгольм. По официальным данным, в катастрофе погибли 852 человека, спаслись - 137.

Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла в 1997 году к выводу, что причиной катастрофы стал отрыв в условиях сильного шторма носового визора, который потянул за собой конструктивно прикрепленную к нему аппарель, что позволило воде проникнуть на автомобильную палубу.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные конспирологические версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и т.п. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о могильном покое погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено).

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Новые версии появились и в связи с показанным в конце сентября 2020 года норвежским документальным пятисерийным фильмом "Estonia - находка, которая изменит все", созданным на стриминговой платформе Discovery. В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к лежащему на дне судну.

В июле 2023 года эстонский Центр расследования инцидентов с безопасностью и Шведское агентство по расследованию несчастных случаев при сотрудничестве с властями Финляндии провели новые исследования на месте крушения парома. Экспедиция морских исследователей не нашла доказательств, что официальный отчет о причинах гибели парома Estonia был ошибочным.

Эстония паром Estonia Швеция Финляндия Балтийское море
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