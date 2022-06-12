На затонувшем пароме Estonia обнаружена утечка топлива

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Обломки затонувшего в 1994 году парома Estonia дают течь, сообщил в воскресенье сайт эстонской газеты Rus.Postimees (заблокирован Роскомнадзором - ИФ) со ссылкой на пограничную службу Финляндии.

"По данным Морской охраны Западной Финляндии, это, вероятно, легкий топливный мазут. Для подтверждения факта взята проба вещества", - отмечает издание.

По данным погранслужбы, ранее из обломков корабля вытекало меньшее количество мазута, но к сегодняшнему дню утечка значительно увеличилась.

Если утечка не исчезнет, будут применены меры по ее устранению. Однако от легкого топливного мазута трудно избавиться, поскольку это вещество быстро испаряется и смешивается с морем.

Гибель парома Estonia

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 человек. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций о "могильном покое" погибших, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна.

Новые предварительные исследования были проведены в прошлом году.