Международная группа исследователей подняла с морского дна носовую аппарель парома Estonia

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Международная группа исследователей подняла во вторник с морского дна носовую аппарель парома Estonia и направила ее для дальнейшего изучения в эстонский порт Палдиски.

"Операция прошла хорошо, сегодня ровно в три часа по эстонскому времени удалось поднять аппарель парома "Эстония". И при этом можно сказать, что морские работы действительно увенчались успехом, на целых 120 процентов. Мы смогли сделать больше, чем планировали. Аппарель очень важна для успешного проведения расследования в Эстонии", - сказал порталу ERR руководитель Центра расследований безопасности Эстонии Мярт Отс (Mart Ots).

Аппарель будет доставлена научно-исследовательским судном Viking Reach в Эстонию, в порт Палдиски Южный. Подъем аппарели завершил работы на месте крушения парома.

В исследованиях приняли участие представители эстонских и шведских органов по расследованию безопасности при поддержке властей Финляндии. Контрактным партнером по морским работам является норвежская компания Reach Subsea AS. Как наблюдатели исследователей сопровождали два представителя выживших после гибели парома Estonia - Антс Мадар из Эстонии и Урбан Ламбертсон из Швеции.

В течение недели были взяты пробы коренных пород на морском дне и образцы обшивки правого борта парома, были подняты вырезы двух обшивок левого борта, сделанные водолазами в 1994 году для изучения внутренней части затонувшего судна. Подводный робот заснял автомобильную палубу парома.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 пассажиров и членов экипажа. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна.

Новые исследования парома были проведены и в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года норвежском документальном пятисерийном фильме "Estonia - находка, которая изменит все", созданному на стриминговой платформе Discovery. В нем, в частности, говорится об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.