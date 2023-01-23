Комиссия признала затонувший в 1994 году паром Estonia немореходным

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Затонувший в 1994 году паром Estonia был непригоден для мореплавания, говорится в промежуточном отчете Эстонского, Шведского и Финского центров по расследованию происшествий о причинах крушения судна.

"Когда парому Estonia было выдано разрешение на пригодность к мореходству, осмотр его носовой части не проводился, а если он и был проведен, парому вообще нельзя было бы выдавать сертификат судна из-за ошибок в конструкции (...) Мы пришли к выводу, что судно не было мореходным, выдача свидетельства была неправильной, и судно не должно было совершать плавания между Таллином и Стокгольмом", - заявили авторы отчета.

В ходе расследования они не обнаружили фактов, которые опровергли бы выводы официальной международной комиссии 1997 года о гибели парома. В частности, не выявлено признаков столкновения с другим судном или военным кораблем, или о взрыве в носовой части парома. Эти версии активно обсуждали некоторые СМИ и сторонники теорий заговора.

В отчете отмечается, что пробоины и деформации в корпусе судна, на которые указывали авторы альтернативных исследований, вероятно, были вызваны перемещениями судна по морскому дну. "Рельеф гранитного грунта на морском дне соответствует деформации корпуса", - отметили исследователи.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 членов экипажа и пассажиров. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа стала кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.

Гибель парома вызвала много вопросов и породила различные версии уже в первые дни после крушения судна. Появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке российского оружия на его борту, взрыве на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное. У многих вызвал недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, а также о захоронении останков судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших многократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и новых погружений к останкам судна.

Новые исследования парома были проведены и в связи с появлением дополнительных данных о гибели парома в показанном в конце сентября 2020 года норвежском документальном пятисерийном фильме "Estonia - находка, которая изменит все". В нем, в частности, говорится, что в корпусе судна были обнаружены повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в ранее проведенных расследованиях не упоминалось.

В связи с этим были проведены новые предварительные исследования. Как ожидается, предварительная оценка будет завершена в 2024 году.