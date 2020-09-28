Эксперт заявил, что паром Estonia мог погибнуть от столкновения с подлодкой

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Бывший глава комиссии по расследованию гибели в 1994 году в Балтийском море пассажирского парома Estonia Маргус Курм считает, что фатальным для парома могло стать столкновение со шведской подводной лодкой.

По словам Курма, на правом борту парома Estonia есть повреждение, длина которого составляет 4 метра, а ширина – 1,2 метра. Повреждение расположено ниже ватерлинии, но простирается и выше ватерлинии, то есть до автомобильной палубы.

"Это говорит о том, что Estonia столкнулась с чем-то достаточно крупным, чтобы могло пробить корпус" - сказал Курм в передаче "Otse Postimehest". - Для того, чтобы пробить борт, требовалось бы чтобы, например, меньшее рыболовное судно врезалось в корпус парома на скорости в четыре узла".

Эстония, Финляндия и Швеция обсудят новую информацию о гибели парома Estonia, если станут известны важные обстоятельства трагедии, о которых ранее не сообщалось. Об этом говорится в обнародованном 28 сентября заявлении министров иностранных дел трех стран.

Заявление было принято в связи с появлением новых сведений о крушении парома, содержащихся в документальном пятисерийном фильме Discovery Network. Его трансляция начнется в понедельник. В сериале будут показаны, в частности, новые кадры обломков парома, на которых видны повреждения со стороны руля.

"Фильм содержит снятые в сентябре прошлого года кадры, запечатлевшие не замеченное ранее повреждение правого борта парома. На мой взгляд, это достаточно важная информация, истинность которой мы должны прежде всего установить, а затем найти ответы на все возможные вопросы, которые возникнут в этой связи", - сказал ранее премьер Эстонии Юри Ратас.

Как сообщила ранее эстонская газета Postimees, в документальном фильме рассказывается, что при погружении к остову судна робот-водолаз обнаружил в корпусе судна четырехметровую дыру, которую ранее частично скрывало морское дно.

Находка выводит на передний план теорию о том, что 28 сентября 1994 года к гибели "Эстонии" привело не только вышедшее из строя запорное устройство носового визора, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение.

Ранее власти стран, которые принимали участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения.

Пятисерийный документальный сериал "Estonia – находка, которая изменит все" был снят продюсерской компанией по заказу норвежского Discovery. Режиссер – Хенрик Эвертссон.

Паром Estonia затонул в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. На его борту находились 989 человек. Спасено только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших.

Катастрофа является кораблекрушением с самым большим числом жертв в Балтийском море в мирное время. Глубина на месте затопления парома составляет 83 метра.

Паром "Эстония" – единственное в мире судно, охраняемое законом о покое погибших. Погружение к останкам парома запрещено.

Версии причин катастрофы

Согласно отчету эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, паром затонул из-за несовершенства конструкции, повышенной скорости движения судна и штормовой погоды.

В то же время гибель парома вызвала много вопросов и породила различные теории уже в первые дни после крушения судна. Появились версии о столкновении с подводной лодкой, о перевозке оружия на его борту, взрыва на борту судна, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и тому подобное.

У многих вызвало недоумение и поспешно заключенный договор между Эстонией, Финляндией и Швеций, запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели парома, и высказывающийся за закрытие фрагментов судна песком или бетоном (что не было выполнено - ИФ).

В последнее время родственники погибших неоднократно поднимали в правительственных и судебных инстанциях вопрос о необходимости дополнительного расследования причин гибели парома и необходимости новых погружений к останкам судна. Однако все их требования отклонялись со ссылками на закон о покое погибших.