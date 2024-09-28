В ХАМАС осудили ликвидацию главы "Хезболлы"

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Палестинская группировка ХАМАС в субботу осудила Израиль за ликвидацию лидера ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы и выразила уверенность в том, что ему найдется преемник.

"Выражаем соболезнования и солидарность с нашим братским ливанским народом, с нашими братьями из "Хезболлы", - говорится в заявлении, выдержки из которого приводят ближневосточные СМИ.

В нем отмечается, что ХАМАС возлагает на Израиль ответственность как за гибель Насраллы, так и за "опасные последствия в сфере безопасности и стабильности региона". Кроме того, палестинская группировка раскритиковала США за продолжающуюся поддержку Израиля.

"История учит нас, что когда лидеры нашего сопротивления принимают мученическую смерть, им на смену приходит новое поколение лидеров: еще более храбрых, сильных и готовых продолжать противостояние", - заявили в палестинской группировке.

Ранее в субботу в "Хезболле" подтвердили гибель Насраллы.

Изначально Израиль сообщил о его ликвидации в ходе нанесенного в пятницу вечером удара по пригороду Бейрута.