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Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам

Евросоюз выделит 10 млн евро для помощи пострадавшим от войны ливанцам
Разбор завалов в Бейруте после израильского удара
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия объявила о выделении 10 млн евро на гуманитарную помощь ливанцам, пострадавшим от боевых действий между "Хезболлой" и Израилем.

"По мере быстрой эскалации боевых действий люди в Ливане подвергаются крайнему насилию. При этом ни в чем не повинные гражданские лица расплачиваются за конфронтацию между "Хезболлой" и Израилем. С помощью этого чрезвычайного ассигнования мы хотим немедленно предоставить спасательный круг людям в Ливане, как гражданам страны, так и находящимся в ней беженцам, пострадавшим от вспышки боевых действий", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич, чьи слова приводятся в коммюнике, опубликованном вечером в воскресенье.

Еврокомиссар добавил, что "в данный момент, более чем когда-либо, все стороны должны соблюдать международное гуманитарное право".

В документе поясняется, что экстренное гуманитарное финансирование предназначено для удовлетворения самых насущных потребностей, таких как продовольственная помощь, жилье и здравоохранение.

В Еврокомиссии заверяют, что "ЕС готов оказать дальнейшую поддержку, мобилизовав все доступные инструменты реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе посредством использования механизма гражданской защиты".

В ЕК напомнили, что включая нынешнюю сумму, ЕС в 2024 году выделил для гуманитарной помощи уязвимому населению Ливана 74 млн евро.

В коммюнике ЕК отмечается, что этот конфликт спровоцировал перемещение населения в Ливане из районов, граничащих с Израилем. Последние данные указывают на по меньшей мере 90,5 тыс. новых перемещенных лиц в Ливане в дополнение к почти 112 тыс. перемещенных лиц с октября 2023 года.

"Уже есть сотни жертв и раненых среди мирного населения", - сказано в документе.

Вместе с тем ранее в воскресенье и.о. премьер-министра Ливана Наджиб Микати сообщил, что примерно 1 млн ливанцев пришлось покинуть свои дома из-за израильских ударов. По его словам, это самая массовая операция по перемещению людей за всю историю страны.

С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". В пятницу израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по южному пригороду Бейрута, где расположена центральная штаб-квартира "Хезболлы". В результате этого удара погиб лидер движения Хасан Насралла и другие представители его руководства.

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