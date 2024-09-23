ЦИК Молдавии зарегистрировал шесть кандидатов в президенты из 12

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В выборах президента Молдавии будут участвовать не более 12 кандидатов, шесть кандидатов уже зарегистрированы, документы еще шести находятся на рассмотрении Центризбиркома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комиссии.

Зарегистрированы действующий президент Майя Санду от партии "Действие и солидарность", Александр Стояногло от Партии социалистов, Ренато Усатый от "Нашей партии", Василий Тарлев от партии "Будущее Молдовы", Ион Кику от Партии объединения и развития Молдовы и Ирина Влах - независимый кандидат.

На рассмотрении ЦИК находятся документы на регистрацию Виктории Фуртунэ и Андрей Нэстасе (независимые кандидаты), Октавиана Цыку от избирательного блока "Вместе", Игоря Мунтяну от партии "Коалиция за единство и благосостояние", Тудора Ульяновского и Натальи Морарь (независимые кандидаты).

Из 13 претендентов подписные листы сдали 12. Не смог собрать подписи только депутат первого парламента Александру Арсени, который намеревался пойти на выборы в качестве независимого кандидата.

Вероятно, что все 12 кандидатов будут зарегистрированы - у ЦИК нет серьезных причин для отказа в регистрации тех, кто собрал нужное количество подписей.

В пресс-службе ЦИК также сообщили, что на выборах президента и конституционном референдуме 20 октября будет открыт 2221 избирательный участок, в том числе 1 957 участков будут открыты в стране. Больше всего участков будет в Кишиневе - 306, включая пригороды.

За рубежом будет открыто рекордное число участков - 234. Больше всего участков будет открыто в Италии - 60, в Германии - 26 и во Франции - 20. В России будет открыто пять участков - на 12 меньше, чем на выборах в 2020 и 2021 годах.

Выборы президента Молдавии состоятся 20 октября. Одновременно с выборами, состоится конституционный референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз. Гражданам предстоит ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в ЕС?". В случае положительного ответа, в Конституцию будет внесено ряд поправок, текст которых одобрен Конституционным судом и будет опубликован в бюллетене для голосования на выборах.

Кандидаты на пост президента имеют право проводить агитацию и относительно референдума, но только в том случае, если политические партии, которые они представляют, зарегистрировались в ЦИК и как участники референдума.

Для участия в кампании по референдуму подали документы 17 партий, из которых уже зарегистрировано 10. Из общего количества партий, 14 зарегистрировались для того, чтобы проводить агитацию за ответ "Да" на вопрос о внесении изменений в конституцию, а три - "Нет". Кроме того, Партия социалистов Додона и Партия развития и объединения Молдовы Кику выступают против референдума и призывают бойкотировать его, то есть не брать бюллетень для голосования на референдуме. В то же время, бойкот не предусмотрен в действующем законодательстве, следовательно, по закону, они не имеют право проводить агитацию.