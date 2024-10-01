Новый генсек НАТО уверен, что нет немедленной угрозы применения Россией ядерного оружия

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Вступивший в должность генерального секретаря НАТО Марк Рютте заявил, что не видит угроз в свете изменений ядерной доктрины РФ.

"Четко хочу сказать, что мы не видим никаких немедленных угроз использования ядерного оружия", - сказал Рютте во вторник на первой пресс-конференции в качестве генсека альянса в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, союзникам по НАТО не стоит обсуждать ядерный арсенал России. "Мы просто должны признать, что нет немедленной угрозы использования ядерного оружия", - добавил Рютте.

В штаб-квартире НАТО состоялась передача Рютте полномочий от бывшего генсека организации Йенса Столтенберга.