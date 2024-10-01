Байден уверен, что новый генсек НАТО Рютте продолжит укреплять альянс

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что полностью доверяет новому генсеку НАТО Марку Рютте и верит, что тот продолжит укреплять Североатлантический альянс. Его слова приводят американские СМИ.

"Я полностью уверен, что он продолжит выстраивать нашу работу для создания более сильной, крупной и решительной НАТО, чем когда-либо, чтобы создать более безопасный мир для наших народов", - сказал Байден и назвал Рютте "решительным лидером (...), умеющим добиваться консенсуса".

Байден также отметил, что Вашингтон "искренне предан самому успешному альянсу в мировой истории".

1 октября в штаб-квартире НАТО состоялась передача Рютте полномочий от бывшего генсека организации Йенса Столтенберга. Рютте пообещал продолжать курс, которого придерживался Столтенберг.