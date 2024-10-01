США считают, что Иран готовит ракетную атаку против Израиля в ближайшее время

В Израиле заверили, что пока не видят "воздушных угроз"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщает во вторник CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома.

"США видят признаки того, что Иран готовится в скором времени нанести удары по Израилю с применением баллистических ракет", - приводит телеканал слова официального лица.

Чиновник отметил, что Иран столкнется с серьезными последствиями в случае прямых ударов по Израилю.

В свою очередь, представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что Вашингтон предупредил Иерусалим о планах Ирана запустить ракеты по Израилю, сообщает The Times of Israel. Хагари отметил, что пока армия не зафиксировала никаких воздушных угроз.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.