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Эрдоган заявил, что Нетаняьху нужно остановить, как остановили Гитлера

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все возможное для поддержки Ливана на фоне израильского вторжения.

"Агрессия Израиля нацелена не только на Ливан, но также и на Турцию. Мы будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении способы для защиты нашей родины и независимости", - приводит газета "Дейли сабах" слова Эрдогана во время выступления в парламенте Турции.

Эрдоган в своем выступлении вновь подверг критике израильского премьера Биньямина Нетаняьху, подчеркнув, что его "нужно остановить так же, как был остановлен Гитлер".

"Несмотря на весь позор, некоторые страны продолжают открыто поддерживать Израиль, а другие поддерживают его косвенно, сохраняя молчание", - сказал Эрдоган.

Обстановка на Ближнем Востоке остается напряженной. С начала прошлой недели Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения "Хезболла". Армия обороны Израиля заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

Израиль Ливан Бейрут Реджеп Тайип Эрдоган Хезболла Турция
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