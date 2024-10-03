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В Ливане заявили, что экс-лидер "Хезболлы" согласился на перемирие с Израилем незадолго до гибели

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла согласился на прекращение огня с Израилем незадолго до того, как был убит, заявил глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб агентству Anadolu.

"Он согласился. Да, ливанская сторона согласилась", - сказал Бу Хабиб.

"Мы консультировались с "Хезболлой", Берри (спикер ливанского парламента Набих Берри - ИФ) консультировался с "Хезболлой", и мы проинформировали представителей США и Франции", - отметил он.

В конце сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Париж работает с США над предложением о временной паузе в боевых действиях между Израилем и "Хезболлой" - на 21 день.

Вместе с тем ряд стран, включая США, Австралию, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, а также ЕС приняли заявление с требованием к Израилю и "Хезболле" прекратить огонь для создания условий для дипломатичного урегулирования.

Бывший лидер "Хезболлы" Хасан Насралла погиб 27 сентября в результате израильского авиаудара по столице Ливана Бейруту.

Бейрут Ливан Израиль
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