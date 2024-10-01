В ЦАХАЛ пообещали после атаки Ирана провести серию ночных ударов на Ближнем Востоке

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после недавнего ракетного удара Ирана намерена осуществить ночью ряд интенсивных атак на Ближнем Востоке, сообщает портал Ynet со ссылкой на неназванного представителя ЦАХАЛ.

Он отметил, что израильские ВВС после иранского удара находятся в полной боеспособности.

В свою очередь ряд СМИ сообщил ранее, что различные иракские группировки, поддерживаемые Ираном, пригрозили атаковать американские базы в Ираке и в других местах на Ближнем Востоке, если США присоединятся к ответным мерам Израиля против Ирана, или если Израиль воспользуется иракским воздушным пространством для налетов на Иран.

Во вторник Корпус стражей Исламской революции запустил большое количество ракет по Израилю. Израильские военные заявили, что ответят на этот обстрел, когда посчитают нужным. В ЦАХАЛ оценили количество выпушенных по Израилю ракет примерно в 180.