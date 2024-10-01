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Тегеран утверждает, что 90% запущенных по Израилю ракет поразили цели

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В иранском Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) утверждают, что 90% запущенных во вторник ракет поразили цели в Израиле, сообщает агентство "Мехр".

"В КСИР отметили: несмотря на то, что район защищали многочисленные и современные системы ПРО, 90% ракет успешно поразили цели", - пишет агентство.

"Эта операция проводилась в рамках реализации права на самооборону и без нарушений норм международного права", - добавили в КСИР.

По утверждению командования КСИР, целями ударов стали радарные базы, базы ВВС, центры принятия решений.

При этом в заявлении, сделанном ранее во вторник, КСИР сообщал, что ракеты поразили "более 80% целей".

В Армии обороны Израиля дали другую оценку. В ЦАХАЛ указали, что "многие ракеты были перехвачены". При этом военные зафиксировали и несколько попаданий ракет по объектам.

В ЦАХАЛ также добавили, что ответят на эту иранскую атаку.

Тегеран ЦАХАЛ КСИР Израиль
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